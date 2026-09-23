Yabloko, l’unico partito contrario alla guerra, è riuscito a far eleggere un rappresentante nonostante il regime abbia provato a ostacolarlo in tutti i modi
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Fonte: il Post
In Russia c’è un seggio che è sfuggito alla repressione
23 Set 2026 • 0 commenti
Yabloko, l’unico partito contrario alla guerra, è riuscito a far eleggere un rappresentante nonostante il regime abbia provato a ostacolarlo in tutti i modi
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