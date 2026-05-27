Dall’inizio della guerra in Ucraina la principale agenzia d’intelligence, fedele a Putin, ha esteso la propria influenza sulle istituzioni e sulla società
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Fonte: il Post
In Russia l’FSB è diventata ancora più potente
27 Mag 2026 • 0 commenti
Dall’inizio della guerra in Ucraina la principale agenzia d’intelligence, fedele a Putin, ha esteso la propria influenza sulle istituzioni e sulla società
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