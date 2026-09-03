Continua a leggere: In Russia qualcuno ha tentato di uccidere il generale accusato di aver ordinato l’attacco all’ospedale pediatrico di Kyiv nel 2024
Fonte: il Post
In Russia qualcuno ha tentato di uccidere il generale accusato di aver ordinato l’attacco all’ospedale pediatrico di Kyiv nel 2024
3 Set 2026 • 0 commenti
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