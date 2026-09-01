Continua a leggere: In Russia sono stati esclusi dalle elezioni altri tre candidati di Yabloko, l’unico partito che si oppone alla guerra in Ucraina
Fonte: il Post
In Russia sono stati esclusi dalle elezioni altri tre candidati di Yabloko, l’unico partito che si oppone alla guerra in Ucraina
1 Set 2026 • 0 commenti
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