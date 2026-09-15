Sono iniziate dopo che il governo ha aumentato di nuovo il prezzo del carburante, mentre la situazione economica è ancora estremamente precaria
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Fonte: il Post
In Siria ci sono le più estese proteste per il carovita dalla caduta di Assad
15 Set 2026 • 0 commenti
Sono iniziate dopo che il governo ha aumentato di nuovo il prezzo del carburante, mentre la situazione economica è ancora estremamente precaria
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