Lo ha annunciato il leader dei curdi siriani: il governo ha recuperato il controllo delle città e le milizie curde sono state sciolte, senza grandi resistenze
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Fonte: il Post
In Siria il governo ha concluso l’integrazione delle regioni dei curdi
21 Ago 2026 • 0 commenti
Lo ha annunciato il leader dei curdi siriani: il governo ha recuperato il controllo delle città e le milizie curde sono state sciolte, senza grandi resistenze
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