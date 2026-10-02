Quelli voluti dal governo dopo lo sfratto di una donna anziana dalla sua casa di Madrid: e ora Pedro Sánchez potrebbe anticipare le elezioni
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Fonte: il Post
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2 Ott 2026 • 0 commenti
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