Continua a leggere: In Spagna l’ex primo ministro Zapatero è indagato in un caso di presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici
Fonte: il Post
In Spagna l’ex primo ministro Zapatero è indagato in un caso di presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici
19 Mag 2026 • 0 commenti
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