Continua a leggere: In Spagna sono state scoperte oltre 66mila maglie di calcio contraffatte da vendere durante i Mondiali: 95 persone sono state fermate
Fonte: il Post
In Spagna sono state scoperte oltre 66mila maglie di calcio contraffatte da vendere durante i Mondiali: 95 persone sono state fermate
17 Giu 2026 • 0 commenti
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