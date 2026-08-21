Se non arriveranno altri finanziamenti entro settembre le Nazioni Unite dovranno interrompere la distribuzione per centinaia di migliaia di persone
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Fonte: il Post
In Sud Sudan gli aiuti alimentari internazionali sono quasi finiti
21 Ago 2026 • 0 commenti
Se non arriveranno altri finanziamenti entro settembre le Nazioni Unite dovranno interrompere la distribuzione per centinaia di migliaia di persone
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