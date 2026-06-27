Sono organizzate da un movimento che si dice apolitico, appoggiato dal terzo partito del paese, e sono centrali in elezioni importanti per il governo
Continua a leggere: In Sudafrica le proteste contro l’immigrazione stanno condizionando la politica
Fonte: il Post
In Sudafrica le proteste contro l’immigrazione stanno condizionando la politica
27 Giu 2026 • 0 commenti
Sono organizzate da un movimento che si dice apolitico, appoggiato dal terzo partito del paese, e sono centrali in elezioni importanti per il governo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.