Continua a leggere: In Sudafrica uno dei leader dell’opposizione, Julius Malema, è stato condannato a cinque anni di carcere per possesso illegale di armi
Fonte: il Post
In Sudafrica uno dei leader dell’opposizione, Julius Malema, è stato condannato a cinque anni di carcere per possesso illegale di armi
16 Apr 2026 • 0 commenti
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