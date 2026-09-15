Secondo i risultati preliminari i Democratici Svedesi hanno perso voti rispetto al 2022, ma in quattro anni sono comunque riusciti a condizionare tutta la politica
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Fonte: il Post
In Svezia l’estrema destra è andata peggio dell’ultima volta
15 Set 2026 • 0 commenti
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