Sarebbe una misura inedita fatta principalmente per ridurre l’immigrazione, ma che rischia di compromettere i rapporti con l’Unione Europea
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Fonte: il Post
In Svizzera sta vincendo il “No” alla proposta di limitare la popolazione
14 Giu 2026 • 0 commenti
Sarebbe una misura inedita fatta principalmente per ridurre l’immigrazione, ma che rischia di compromettere i rapporti con l’Unione Europea
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