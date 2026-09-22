L’Amedspor gioca contro squadre ben più ricche, i suoi tifosi la considerano quasi una nazionale e cantano “Bella ciao” prima di ogni partita
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Fonte: il Post
In testa al campionato di calcio turco c’è una squadra curda
22 Set 2026 • 0 commenti
L’Amedspor gioca contro squadre ben più ricche, i suoi tifosi la considerano quasi una nazionale e cantano “Bella ciao” prima di ogni partita
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