È rimasto sul fondale per oltre 4.000 anni e risale all’Età del Bronzo, più o meno lo stesso periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza
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Fonte: il Post
In Turchia è stato scoperto un relitto antichissimo
14 Ott 2026 • 0 commenti
È rimasto sul fondale per oltre 4.000 anni e risale all’Età del Bronzo, più o meno lo stesso periodo in cui furono costruite le piramidi di Giza
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