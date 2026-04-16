Continua a leggere: In Turchia sono state arrestate oltre 160 persone accusate di aver sostenuto gli attacchi compiuti in due scuole negli ultimi due giorni
Fonte: il Post
In Turchia sono state arrestate oltre 160 persone accusate di aver sostenuto gli attacchi compiuti in due scuole negli ultimi due giorni
16 Apr 2026 • 0 commenti
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