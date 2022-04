In ufficio si amavano scrivendo di teologia così tanto che lui se la portò anche a casa

“La possibilità impossibile”: così un amico definirà, citando lo stesso teologo, la relazione tra Charlotte von Kirschbaum, infermiera appassionata di teologia, e Karl Barth, teologo e pastore svizzero riformato, sposato con Nelly Hoffmann e padre di cinque figli. Molto più di un’amicizia, non un matrimonio, nemmeno un adulterio. Piuttosto un tentativo di vivere i sentimenti, anche quando la società e la tradizione cristiana non sanno come inquadrarli. Queste lettere, scambiate fra il 1925 e il 1935, e pubblicate da poco in volume da Beata Ravasi e Fulvio Ferrario, raccontano tale avventura.

E’ un vero e proprio colpo di fulmine che lascia entrambi stupiti e sconcertati. Nell’ammettere il proprio sentimento per Karl, Charlotte scrive «Posso dirti soltanto una cosa, che forse non ho neppure il diritto di dire: semplicemente, dallo scorso mercoledì so di volerti bene, più di quanto io riesca a pensare. Se in precedenza non volessi saperlo o se effettivamente attraversassi questo mondo a occhi bendati, non lo so. Ma ora è così, ed è difficile»

Della relazione verrà messa subito al corrente la moglie, e fra i tre si formerà una relazione solida e unica: