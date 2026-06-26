E oggi rischiano di collassare perché mancano attrezzature, medicine e medici: c’entrano le sanzioni ma anche l’emigrazione massiccia
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Fonte: il Post
In Venezuela gli ospedali erano già in crisi prima del terremoto
26 Giu 2026 • 0 commenti
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