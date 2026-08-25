Continua a leggere: In Venezuela saranno smantellati i posti di blocco della polizia nelle città, utilizzati per reprimere il dissenso e estorcere denaro
Fonte: il Post
In Venezuela saranno smantellati i posti di blocco della polizia nelle città, utilizzati per reprimere il dissenso e estorcere denaro
25 Ago 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: In Venezuela saranno smantellati i posti di blocco della polizia nelle città, utilizzati per reprimere il dissenso e estorcere denaro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.