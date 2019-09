In volo con due piloti dell’Alitalia per capire il futuro dell’azienda

A cura di @NedCuttle21(Ulm)

Su Internazionale, un reportage di Angelo Mastrandrea sul futuro dell’Alitalia e sulla vita dei piloti della nostra compagnia di bandiera. Il pezzo è stato concepito in seguito a un’intervista realizzata ai due piloti dell’Airbus A330 durante uno dei voli A/R Roma – Cagliari.

Planando su Cagliari in una limpida mattina di metà estate, la spiaggia del Poetto si mostra in tutta la sua bellezza. Visto che il cielo è terso e non c’è vento, i piloti del volo Alitalia partito da Fiumicino alle 7.10 decidono di accorciare la rotta, regalandosi quella vista. A bordo l’atmosfera è rilassata, l’aereo è per metà vuoto e, prima di cominciare la discesa, le hostess offrono a tutti una bevanda e uno snack. Un gruppo di turisti del Nordeuropa guarda il panorama dai finestrini alla loro destra.

Quando sono salito a bordo, alle 6.45, i due piloti non avevano ancora finito i preparativi per la partenza. Ho chiesto di accompagnarli in una delle loro tante tappe quotidiane per cercare di capire cosa significa lavorare per l’Alitalia e quali sono i problemi della compagnia. Hanno preferito non rivelare i loro nomi, ma mi hanno raccontato molto di sé e dell’azienda.