Il progetto prevedeva una nuova società per gestire i ricavi commerciali dei Mondiali e di altri tornei, ma era stato criticatissimo
Continua a leggere: Infantino ha chiesto scusa per il contestato piano di privatizzare la FIFA
Fonte: il Post
Infantino ha chiesto scusa per il contestato piano di privatizzare la FIFA
6 Ago 2026 • 0 commenti
Il progetto prevedeva una nuova società per gestire i ricavi commerciali dei Mondiali e di altri tornei, ma era stato criticatissimo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.