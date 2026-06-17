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Inferno paranoia

Inferno paranoia

17 Giu 2026 di hookii0 commenti

«Mi rendo conto, insomma, che anche io sto partecipando per la mia quota al culto esoterico nei confronti della band: costruisco le mie tesi, basate su informazioni parziali e probabilmente sbagliate, nella speranza di venire a capo di un enigma che non ho capito bene quale sia»
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Fonte: il Post


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