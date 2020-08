Influssi lunari

Su Tom’s Hardware, Luca Barbieri ripercorre la storia del mito secondo cui la nostra luna sarebbe in grado, sotto determinate condizioni, di influenzare il comportamento umano. L’autore racconta quindi gli sviluppi della suddetta leggenda nella letteratura ma soprattutto nel cinema, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche di una delle creature più emblematiche e popolari del genere horror: il lupo mannaro.

Il 2019 è stato un anno davvero importante per la Luna: ricorreva, infatti, un rotondissimo anniversario, i cinquant’anni dal momento in cui il primo uomo vi ha posto piede. Dunque, con l’eccezionale tempestività che mi caratterizza, a metà del 2020 ho deciso di dedicare qualche riga all’argomento, usando il mio rasoio per andare a sviscerare un argomento che sta a cuore a tutti gli astrofisici, matematici, informatici, ingegneri e scienziati in genere che hanno dedicato la loro vita allo studio del nostro amato satellite, ovvero come la luna influenzi la mutazione dell’essere umano in lupo, dando vita ai licantropi, altrimenti noti come lupi mannari.