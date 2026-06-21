Sono in programma in Svizzera e potrebbero essere più lunghi del previsto perché il memorandum di intesa ha lasciato molte questioni aperte
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Fonte: il Post
Iniziano i complicati negoziati tra Stati Uniti e Iran
21 Giu 2026 • 0 commenti
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