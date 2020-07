Insetticidi per quark virali

In questa puntata estiva Andrea e Valeria dopo aver ricordato il compleanno dell’indimenticata pecora Dolly ci parlano di varie notizie di attualità. Si comincia da un aggiornamento sul Lyssavirus identificato in un gatto ad Arezzo, sul virus dell’Ebola in Congo con un’epidemia finita dopo 2 anni e una seconda da poco iniziata e sul nuovo ceppo di Influenza suina identificato in Cina.

Giuliana intervista Manuela Travaglio, entomologa,dell’Ufficio Tecnico di INDIA Industrie Chimiche, un’azienda che produce e commercializza insetticidi e rodenticidi registrati per l’impiego in ambito civile. Con lei parleremo, per l’appunto, di insetticidi: perché ne esistono tanti? Come funzionano?

Tornati in studio arriva l’immancabile momento della barza per poi passare al fantastico mondo dei quark. Dopo un ripasso sulla nomenclatura e su cosa sono i quark si entra nel vivo della novità: l’esperimento LHCb ha infatti scoperto una nuova particella composta da quattro quark charm.

Dopo qualche riflessione sul progetto del nuovo acceleratore di 100 km si conclude la puntata 312, che Andrea tiene a dedicare alla Ferrari 312T.