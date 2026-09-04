Intervista a Niccolò Pacella e George Hutson Warren – Lion

03 settembre 2026

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

In questa puntata Fabio Antonelli intervista Niccolò Pacella e George Hutson Warren, autori della colonna sonora del documentario Disney Lion

Ospiti in doppia intervista: Niccolò Pacella e George Hutson Warren, i compositori di Bleeding Fingers Music che hanno lavorato al fianco di Hans Zimmer per la colonna sonora della serie. Parliamo di come si costruisce una partitura per un documentario di questa scala, del dialogo tra orchestra e sonorità autentiche registrate sul campo in Kenya, e del percorso creativo che li ha portati a lavorare su un progetto firmato dal regista di The Lion King, Jon Favreau.