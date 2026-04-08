«Perché una ragazza di 29 anni vuole tornare dentro. Perché la libertà potrebbe non essere il desiderio di tutte, ma soprattutto non è il punto di partenza della vita di tutti»
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Fonte: il Post
Io e B, che vuole tornare in carcere
8 Apr 2026 • 0 commenti
«Perché una ragazza di 29 anni vuole tornare dentro. Perché la libertà potrebbe non essere il desiderio di tutte, ma soprattutto non è il punto di partenza della vita di tutti»
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