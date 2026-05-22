Lo ha confermato un ambasciatore iraniano: è una soluzione che complicherebbe i negoziati di pace con gli Stati Uniti
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Fonte: il Post
Iran e Oman stanno trattando per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz
22 Mag 2026 • 0 commenti
Lo ha confermato un ambasciatore iraniano: è una soluzione che complicherebbe i negoziati di pace con gli Stati Uniti
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