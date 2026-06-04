Prevede che Hezbollah si ritiri dal sud del Libano e interrompa gli attacchi: il problema è che il gruppo non è stato coinvolto nei colloqui
Continua a leggere: Israele e Libano hanno fatto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco
Fonte: il Post
Israele e Libano hanno fatto un accordo per rinnovare il fragile cessate il fuoco
4 Giu 2026 • 0 commenti
Prevede che Hezbollah si ritiri dal sud del Libano e interrompa gli attacchi: il problema è che il gruppo non è stato coinvolto nei colloqui
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