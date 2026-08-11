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Fonte: il Post
Israele e Venezuela ricominceranno a offrire servizi consolari ai rispettivi cittadini 17 anni dopo la rottura delle relazioni diplomatiche
11 Ago 2026 • 0 commenti
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