Israele: gli intellettuali e il discorso pubblico

Daily Nous pubblica un intervento di David Enoch su come intellettuali ed accademici dovrebbero intervenire nel discorso pubblico.

La riflessione prende spunto da una lettera firmata da molti professori universitari e indirizzata al governo britannico:

Siamo un gruppo di accademici studiosi di scienze politiche, filosofia politica, etica, storia, geografia, diritto e Medio Oriente. La imploriamo di chiedere l’immediata cessazione dell’attacco moralmente disastroso di Israele a Gaza e che Israele permetta il libero passaggio degli aiuti umanitari a Gaza, oltre a continuare a chiedere ad Hamas di rilasciare gli ostaggi israeliani. L’attacco di Hamas del 7 ottobre è stato un atto di terrorismo di massa orribile e moralmente ripugnante, che ha preso di mira indiscriminatamente i civili israeliani, compresi i bambini. Secondo il diritto internazionale, Israele ha il diritto di prendere misure difensive contro Hamas. Ma questo diritto non si estende né giustifica l’attuale assalto di Israele alla popolazione civile di Gaza. In effetti, pensare che le atrocità perpetrate da Hamas giustifichino la crisi umanitaria attualmente in corso a Gaza significa assecondare un principio centrale del terrorismo – che tutti i cittadini devono pagare per le malefatte dei loro governi – e la pratica centrale del terrorismo: la punizione collettiva.

Enoch, egli stesso professore (di filosofia ad Oxford, filosofia e diritto alla Hebrew University) è molto critico verso la lettera e i firmatari:

Penso che i filosofi (e altri intellettuali e accademici) possano talvolta offrire contributi preziosi al discorso pubblico. Tuttavia, credo che questa lettera sia un esempio paradigmatico di come non farlo.

Secondo Enoch, tre sono i punti critici dell’appello. In primo luogo Israele — al contrario di Hamas — sta colpendo obiettivi militari, le vittime civili sono drammatiche ma non l’obiettivo dell’offensiva. In secondo luogo è difficile valutare il concetto di «proporzionalità» della risposta dalla propria cattedra nel Regno Unito; bisogna per esempio considerare gli attacchi futuri di Hamas che Israele sta prevenendo con l’operazione militare. Come ultimo punto, Israele sta esercitando una misura di deterrenza, deterrenza che non è solo contro Hamas ma anche altri potenziali attori ostili (Iran, Hezbollah, etc); la deterrenza per essere efficace deve essere molto violenta, deve dare l’idea che Israele sia pronto all’uso della forza.

Enoch conclude: