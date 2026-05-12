Continua a leggere: Israele ha approvato una legge per processare pubblicamente e condannare a morte le persone coinvolte negli attacchi del 7 ottobre 2023
Fonte: il Post
Israele ha approvato una legge per processare pubblicamente e condannare a morte le persone coinvolte negli attacchi del 7 ottobre 2023
12 Mag 2026 • 0 commenti
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