Dice di voler colpire i miliziani di Hezbollah che hanno lasciato il sud e si sono spostati in zone prima considerate sicure
Continua a leggere: Israele ha bombardato il Libano con un’intensità mai vista dall’inizio della guerra
Fonte: il Post
Israele ha bombardato il Libano con un’intensità mai vista dall’inizio della guerra
9 Apr 2026 • 0 commenti
Dice di voler colpire i miliziani di Hezbollah che hanno lasciato il sud e si sono spostati in zone prima considerate sicure
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.