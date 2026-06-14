Continua a leggere: Israele ha bombardato il sud di Beirut, compromettendo le possibilità di chiudere rapidamente un accordo tra Iran e Stati Uniti
Fonte: il Post
Israele ha bombardato il sud di Beirut, compromettendo le possibilità di chiudere rapidamente un accordo tra Iran e Stati Uniti
14 Giu 2026 • 0 commenti
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