È il passaggio di confine con l’Egitto, di fatto chiuso da anni: continueranno però a esserci controlli rigidi, e molte limitazioni
Continua a leggere: Israele ha riaperto parzialmente il varco di Rafah nella Striscia di Gaza
Fonte: il Post
Israele ha riaperto parzialmente il varco di Rafah nella Striscia di Gaza
1 Feb 2026 • 0 commenti
È il passaggio di confine con l’Egitto, di fatto chiuso da anni: continueranno però a esserci controlli rigidi, e molte limitazioni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.