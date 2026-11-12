Continua a leggere: Israele ha vietato l’ingresso nel proprio territorio a Jean-Luc Mélenchon, candidato di estrema sinistra alle presidenziali francesi
Fonte: il Post
Israele ha vietato l’ingresso nel proprio territorio a Jean-Luc Mélenchon, candidato di estrema sinistra alle presidenziali francesi
12 Nov 2026 • 0 commenti
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