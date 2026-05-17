A Gerusalemme c’è chi è stato costretto a distruggere da solo la propria casa, e presto potrebbe succedere lo stesso in Cisgiordania
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Fonte: il Post
Israele usa anche l’archeologia per occupare i territori palestinesi
17 Mag 2026 • 0 commenti
A Gerusalemme c’è chi è stato costretto a distruggere da solo la propria casa, e presto potrebbe succedere lo stesso in Cisgiordania
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