Continua a leggere: Jannik Sinner non giocherà l’ATP 500 di Pechino per lo stesso infortunio al ginocchio che gli ha già fatto saltare altri tornei
Fonte: il Post
Jannik Sinner non giocherà l’ATP 500 di Pechino per lo stesso infortunio al ginocchio che gli ha già fatto saltare altri tornei
25 Set 2026 • 0 commenti
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