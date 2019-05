Javier Cercas: per battere i fascisti dobbiamo capirli [EN]

A cura di @Perodatrent.

In un’intervista rilasciata al Guardian, lo scrittore catalano Javier Cercas espone le sue idee sul fatto che si ripresentano in Spagna ed in Europa elementi delle ideologie totalitarie del secolo scorso:

“This national populism is a postmodern mask for what fascism in particular and the totalitarianisms of the 1930s were about” … In fact, he blames the appearance of the Vox party directly on separatists who tried to push his fellow Catalans into independence two years ago.

Secondo Cercas, il solo antidoto alla distorsione della storia è cercare di capire come è stato possibile che persone normali, financo benintenzionate, siano state tratte in inganno dal fascismo. In un libro appena pubblicato ha cercato di farlo lui stesso, risalendo alla storia di un suo prozio, volontario nell’esercito franchista e morto nelle battaglia dell’Ebro.

“My books are really about the present, not the past,” Cercas explains. “Because in Spain the present does not start now, or with Franco’s death in 1975, but with the civil war in 1936.”

Immagine da Wikimedia.