Il vicepresidente statunitense, cattolico, si è inserito nella polemica fra Donald Trump e Leone XIV sulla guerra in Medio Oriente
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Fonte: il Post
JD Vance dice che il papa deve stare attento quando parla di teologia
15 Apr 2026 • 0 commenti
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