La notizia della sua relazione con una presunta spia cinese aveva provocato un netto calo in borsa, e un grave scandalo per l’azienda
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Fonte: il Post
Jensen Huang si è dimesso da amministratore delegato di Nvidia
12 Nov 2026 • 0 commenti
La notizia della sua relazione con una presunta spia cinese aveva provocato un netto calo in borsa, e un grave scandalo per l’azienda
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