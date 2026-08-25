Avevano fatto il tutto esaurito ma i gestori della Gazprom Arena, lo stadio che doveva ospitarli, dicono di non aver firmato alcun contratto
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Fonte: il Post
Kanye West aveva annunciato dei concerti in Russia ma ora la Russia nega
25 Ago 2026 • 0 commenti
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