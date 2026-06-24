Alla quarta candidatura la leader della destra ha un vantaggio minimo ma ormai insormontabile sul suo avversario: ma è probabile ci saranno ricorsi
Continua a leggere: Keiko Fujimori ha vinto le presidenziali in Perù, più o meno
Fonte: il Post
Keiko Fujimori ha vinto le presidenziali in Perù, più o meno
24 Giu 2026 • 0 commenti
Alla quarta candidatura la leader della destra ha un vantaggio minimo ma ormai insormontabile sul suo avversario: ma è probabile ci saranno ricorsi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.