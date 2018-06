Su suggerimento di @Economato

Quando la Dove cominciò la sua campagna pubblicitaria rovesciando il mito della perfezione fisica femminile a tutti i costi, la cosa sembrava abbastanza innocente. Ma in seguito la cosa si è trasformata, secondo Amanda Mull per Racked.com, diventando un’altra forma di paternalistico controllo su come le donne dovrebbero sentirsi riguardo al proprio corpo.

Immagine: Xoyos.com