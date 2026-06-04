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Fonte: il Post
La Camera degli Stati Uniti ha votato una risoluzione per imporre il ritiro dalla guerra contro l’Iran: Trump può comunque mettere il veto
4 Giu 2026 • 0 commenti
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