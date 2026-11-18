È stata organizzata con il patrocinio del ministero della Cultura per il centenario della nascita del fondatore di Ordine Nuovo
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Fonte: il Post
La Camera ha chiesto di togliere i simboli fascisti dalla mostra su Pino Rauti
18 Nov 2026 • 0 commenti
È stata organizzata con il patrocinio del ministero della Cultura per il centenario della nascita del fondatore di Ordine Nuovo
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