La campagna del governo di Singapore per sbarazzarsi del Singlish [EN]

Su suggerimento di @gengiva.

Un articolo di Atlas Obscura parla del Singlish, la lingua, basata sull’inglese, più diffusa a Singapore nonostante non goda dello status di ufficialità garantito a cinese mandarino, inglese, tamil e malese.

Singlish has its base in English, because Singapore was a British colony for most of its modern history. But the vast majority of the population came from countries where English was not the dominant language, mostly mainland China, Malaysia, and India. Thus Singlish was born.