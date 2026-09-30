I nuovi droni russi, veloci e difficili da intercettare, hanno cambiato la vita in città: nessuno sa dove colpiranno e i morti sono aumentati
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Fonte: il Post
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30 Set 2026 • 0 commenti
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