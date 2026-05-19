Nell’anniversario della repressione della rivolta di Gwangju del 1980 ha presentato una linea di bicchieri chiamati “tank”, carro armato
Continua a leggere: La campagna di Starbucks Corea che ha apparentemente ironizzato su un massacro
Fonte: il Post
La campagna di Starbucks Corea che ha apparentemente ironizzato su un massacro
19 Mag 2026 • 0 commenti
Nell’anniversario della repressione della rivolta di Gwangju del 1980 ha presentato una linea di bicchieri chiamati “tank”, carro armato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.